Priatelia, zatiaľ Vás chcem len pozrdraviť a poďakovť sa, že ste...

Priznám sa, že neviem, čo je Perex. Teraz sa potrebujem zotaviť z faciek, ktoré mi "mi uštedrili" demokrati z východu, ktorí sú vraj prietelia a potom sa ozvem, s plnohodnotným článkom. Hádam pochopiteľné.

Blogoval som už. Na stránke, ktorá sa, volala z - bezpečnostných dôvodov" poviem len že konzervatívny denník" - lebo nemám peniaze na tie možné súdne spory so spravodlivými...

Vraj sú, teda si to o sebe myslia morálni. O mne si myslia, že som amorálny - asi preto ma zablokovali a znemožnili mi ďalej písať. pravda ich evidentne dráždi.

Keď im poviem, že Kuffu, ktorý (čo je pravda - ma raz v mojej veľmi zložitej životnej situácii odmietol vyspovedať, naozaj neklamem...) uznávam, ale neberiem, že "kuffovci" kandidujú so "zeleno-hnedým Marianom"

Možno dnes budem písať tak trochu všeobecne, sle bolí ma srdce... Kde je pravda?

Nehanbím sa za to, že som sa zmýlil a som členom KDŽP a akože sa to ešte volajú... Dobre, hádam ma čoskoro vyhodia. Teraz sa idem "vyspať"a ubezpečujem Vás, priatelia na SME, že tu sa cítim ako doma a eštetento článok dopíšem. Ďakujem Vám za to, že ma chápete.