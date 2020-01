V 98-mom sme pred voľbami "riešili" mafiu, teraz to musíme robiť znova ?!

Píšem vždy "ako srdce káže", dnes budem (možno konkrétnejšie) pripomínať... kam sa naša spoločnosť za 22 rokov ne/posunula.

Pamatám si na to (popri prežitých "spomienkach" zisťujem, že už nie som najmladší), ako sa "Miki" sám prihlásil na oddelení PZ SR v Banskej Bystrici v kabáte "horčicovej farby" - nemal ho vtedy pomaly kto zatknúť... (keďže bol neozbrojený). Markíza mu sekundovala.

Roztrasený vyšetrovateľ (ešte nie elektronicky vybratý) ten "výsluch" nakoniec nejako "dal".

Pokiaľ viem, z dokumentov RTVS, Miki "zabíjal len mafiánov" (okrem pána Bachledu - ktorého vraj "urobili na objednávku Žaluďa", čomu sa celkom dá, kór na platcu koncesionárskych poplatkov možno až má uveriť).

Dnes sa zasa blížia voľby. Moja starká, v blahej pamäti, hovorievala: "Doba dobu nájde, čo celým svetom zájde"...

Zasa zatýkame, čo je dobre. No položme si otázku "koho zatýkame" a najmä za čo?

Pamätám si na divoké 90. roky. Pamätám si, aký pocit (strachu) som mal na dozvukoch "stužkovej" svojej vtedajšej priateľky v Banskej Bystrici (Lucka pozdravujem Ťa, hádam si stále taká krásna a šťastná, ako si bola vtedy) vo "vraj" černákovom podniku.

Dobre, poďme k pointe.

Verme, že sa nezatýka "len" predvolebne. To by musel byť "nový smer" v takom rozklade ako voľakedy, v 98-mom HZDS. Len s tým rozdielom, že predseda Mečiar je abstinent.

Čo je ale dôležitejšie?

Že vtedy sme zatýkali viac menej pre vraždy v mafii. Dnes zatýkame pre vraždu Martiny a Jána skoro Kuciakovcov. Tak som "maďarsky" vychovaný, že žena bude mať u mňa za každých okolností prednosť...

Jednoducho, ani "za Mečiara" sa nedialo to čo sa udialo teraz. Snáď s výnimkou vraždy Roberta Remiáša...

To, že Martina a Ján dnes nežijú, je "vizitkou nás všetkých", aj keď za to konkrétne nemôžeme. No nepripravili sme pôdu na tento stav - v bežnej každodennosti "zanedbávaním dobrého"? Napríklad tým, že všetko dobré berieme ako samozrejmosť? Ja by som sa mal prvý "vyfackať"...

Ján Kuciak nás chcel ochrániť pred nevedomosťou a to si musíme navždy vážiť. Nebyť jeho, "kočík" sedí dnes v Bentley.. atď...

Ja sa im v mene nás všetkých, s dovolením, ospravedlňujem "In Memoriam".

Možno ich niekto raz takto ocení aj v "mene Slovenskej rebubliky". Lebo umreli za pravdu dvaja.

Tak KTO nechal Kočnera vyrásť?! Trnka isto nie...