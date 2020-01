Možno je Dobroš naozaj dobrý

Viete, Čižnár raz povedal, že keď sa potvrdí, že to a to.. rozpúta peklo. Možno iba dodržal slovo a zastavil marketingovú vlnu...

Všetci, zdalo sa, už Dobroslava považovali za "Zloslava". Keď tvrdia "padni komu padni", musia zjesť aj tento ortieľ prokuratúry. To nie súd, prokuratúra stopla políciu...

Neverím, že by sa konkrétny prokurátor v prípade tejto silnej kauzy neporadil s "generálom". Dopadlo to, ako to dopadlo. Nečakane. Verím, že spravodlivo.

Tiež sa čudujem, ale akosi pocitovo som veril Jaromírovi Čižnárovi, keď hovoril neoholený, upracovaný pred kamerami, že vyvolá kvôli vražde "lásky" peklo.

Verím mu aj dnes. Tým som povedal snáď všetko.

Nemusí všetko vyzerať tak, ako sa javí na prvý pohľad. Čo Tóth? Hoci na prvý pohľad by som ani za "Dobríka" nedal ruku do ohňa...

PS: Hlavne nech skutoční vinníci stavu na Slovensku dostanú čo im patrí.