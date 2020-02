Za BIO potravinami si ideme nohy dolámať, kŕmenie GMO politikou nám nevadí.

Geneticky modifikovaných potravín sa bojíme ako čert kríža. Visačka „BIO“ je upokojujúca. Necháme sa však pokojne tráviť geneticky modifikovanou politikou. Uvedomujeme si to vôbec?

Tí “šťastnejší“ z nás si to neuvedomujú a vezú sa na lodi zvanej „spoločnosť“ v blahej nevedomosti. Iní zasa nemajú čas sa zamýšľať, užívajú si života, veď predsa žijeme len raz. Niektorí sme sa, chtiac nechtiac, zamysleli. Máme spoločenskú povinnosť upozorniť na ľadovec, ktorý sme zbadali na obzore.

Prečo ma trápi táto téma práve dnes? Vyzerá to totiž tak, že z nejakých dôvodov nie a nie vypovedať ten Istanbulský dohovor a práve dnes má k tejto téme - celkovo tretíkrát - zasadať náš parlament. Už dvakrát sme ho – demokraticky zvolenými zástupcami nášho ľudu – odmietli a stále to nestačí. Už sa to začína ponášať na Brexit, ktorý Britský parlament tiež prežúval x-krát, kým ho preglgol. Na rozdiel od Brexitu, ktorý je vo svojej podstate len o prekreslení politickej mapy sveta, čo sa stáva, najmä z ekonomicko-mocenských dôvodov, Istanbulský dohovor môže znamenať „genetický“ prepis človeka Homo sapiens sapiens. Hoci tiež len politicky, minimálne v prvej fáze – nakoľko druhá fáza reálnej genetickej modifikácie človeka – by mohla bez odporu ľudstva nastať až po jeho „politickom“ osvojení si rodovej teórie.

Treba poukázať na skutočné hrozby Istanbulského dohovoru. Tým, ktorí strašia svadbami homosexuálov, adopciami detí a celkovo LGBT, na druhej strane tým, ktorí „inakosť“ doslova zneužívajú, lepšie povedané znásilňujú na svoj politický boj treba povedať, že sú na svete ľudia, ktorí ich taktiku už pochopili. Nezáleží na pohlaví, sexuálnej orientácii ani náboženstve. Stačí používať zmysly a mozog – teda pokiaľ sme si ho nenechali úplne zahltiť informačno-konzumným balastom.

Aká inakosť?

Vyrastal som v klasickej, socialistickej kresťanskej rodine. Každú nedeľu do kostola, cez prázdniny na dedine miništrovanie. Môj otec bol v strane, tak sme celá rodina chodili na omše do priľahlých obcí a mestečiek, kvôli „bezpečnosti“.

Moja stará mama, ktorá vyrastala v kláštore v Banskej Bystrici za „Slovenského štátu“, ma držala veľmi nakrátko, čo sa týka výchovy a vštepovania svetonázoru. (Neraz jej za to, tak ako aj dnes In memoriam ďakujem). Teda vzhľadom na moju „indoktrináciu“, by sa zrejme očakávalo, že sa budem hádzať o zem pri počutí slova homosexuáli, LGBT, registrované partnerstvá atď. Nie, naopak.

Všetko, čo Boh stvoril je prirodzené. Vari nestvoril homosexuálov, ba aj ľudí ktorí túžia po výmene pohlavia? Isteže áno. Teda v čom sú iní ako ostatní? V ničom. Všetci sme si rovní, pred Bohom a mali by sme byť aj pred zákonom (čo je už v praxi ťažšie dosiahnuteľné, všakže...ale o tom potom).

Lenže ten istý Boh stvoril človeka ako muža a ženu. Bodka.

Je potrebné oddeliť zrno od pliev, pomenovať veci správnymi menami. To je základ, inak sa nepohneme z miesta.

História nám už veľakrát ukázala, že najsilnejšou politickou zbraňou diktatúry, je šírenie poloprávd, alebo ak chceme sylogizmov. Niektoré historické pramene za šampióna šampiónov v tejto disciplíne považujú V.I.Lenina.

Vari sme sa v roku 1989 už na veky vekov zbavili diktatúry, vymývania mozgov a klamstiev? Ale kdeže. Len nástroje sú iné, „príjemnejšie“, rafinovanejšie. A aby sme nezabudli, možno sa zmenil aj smer vetra, odkiaľ fúka.

Bežne uvažujúci, pracujúci človek, ktorý sa snaží uživiť rodinu, konzumuje informácie predkladané médiami, najmä bulvárom a podobne, nemá šancu, aby rozpoznal, kedy je zavádzaný, kto mu chce vlastne dobre, kedy je vykorisťovaný.

Obzvlášť pred voľbami. (Veď sa len pozrime na tie krásne tváričky na bilbordoch, usmievavé, dobre živené z peňazí pracujúcich v automobilkách za pásom, kampane majú platené prešustrovanými dotáciami z fariem z východného Slovenska – česť farmárom, ktorí na to začali poukazovať – Oravec, Magdoško, avšak vidíte, akú majú podporu spoločnosti... a tak ďalej, a tak ďalej. Ďalšiu šancu vidieť toľko šťastia, nádeje pre chudobu a bielych zubov pokope si budeme môcť dopriať až o štyri roky, teda pravdepodobne - tak si to užívajme, Carpe Diem!).

Človek, žijúci podľa pravidiel, ktoré mu nastavili ľudia, ktorým jeho šťastie nehovorí absolútne nič, ktorý sa bojí ochorieť, ale má taký plat, že je odkázaný kupovať zdraviu škodlivé poľské prebaľované mäso (aká irónia osudu, pri tom názve „prebaľované“).

Človek, ktorý nebol v divadle dvadsať rokov, lebo už dementnie z toho čím ho kŕmia najsledovanejšie televízie – pritom platí koncesionárske poplatky RTVS, ktorá je sotva pozerateľná.

Človek, ktorému sú denne servírované blbulinké celebrity, ktoré prijíma za vzor úspechu, ktorý už nevie čo je humor, lebo po Lasicovi a Satinskom už humoru u nás niet (česť výnimkám).

Človek, ktorý je zmätený, rezignovaný a kŕmený utrpením iných, aby sa mohol uspokojiť: „Však sú na tom iní oveľa horšie, chvalabohu, že je ako je.“

Slovom, manipulovanému človeku, ktorých je u nás viac ako kvalifikovaná väčšina, keď povieme: „Istanbulský dohovor je zameraný na zvýšenie ochrany žien pred domácim násilím“ a k tomu si v najčítanejšom bulvárnom plátku ešte prečíta titulok: „Za týranie partnerky dostal smiešny trest“, (snáď nemusím zdôrazňovať, že titulok nekorešponduje s obsahom článku), tak tomu plne uverí.

Tento jedinec nebude chápať, prečo sa okolo tak dobrej a jednoznačnej veci robí toľko „humbuku“, navyše, keď to už toľko štátov schválilo.

To je ten „lepší“ prípad – neuvedomenie (dobrá správa - je liečiteľné). Horšie je, keď aj niektorí politici, hlásajúci nový vietor, dookola omieľajúc tak populárne predvolebné slovo „zmena“ a z nevedomosti či z vypočítavosti podporujú Istanbulský dohovor ako celok.

Na druhej strane politického spektra - odmietnutie Istanbulského dohovoru ako celku je pre týchto politikov nevyhnutnosť, nakoľko krajinám EÚ nie je umožnené prijať Istanbulský dohovor bez tzv. „rodovej“ Gender teórie, alebo ideológie, ak chceme.

Teda pomenujme to, správne a úplne:

Istanbulský dohovor, ktorého pevnou súčasťou je Gender ideológia, (jej prijatie a zavedenie do praxe výučby na školách. Už sme začali robiť kroky k tzv. „rodovému scitlivovaniu“, v praxi to znamená, že sa neplnoleté deti pod dozorom pedagóga majú nahé navzájom pozorovať, aby sa rodovo scitlivovali... to sa v bulvári zaručene nedočítame) je jedna vec.

Istanbulský dohovor, bez nutnosti zavádzania Gender ideológie by bola druhá vec. By bola...

Problémom v tomto celom „hašterení“ je práve Gender ideológia. O to ide.

Prečo je Gender ideológia nebezpečná?

Podľa môjho názoru, v momentálnom „polčase rozpadu“ je Gender ideológia nebezpečná z troch dôvodov:

Po prvé, hlása vznik akéhosi ďalšieho pohlavia, pohlaví, ktoré neexistujú. To by až tak nevadilo, keby to len dobrovoľne, mierumilovne hlásala. Avšak smerom z EÚ je vyvíjaný nátlak na to, aby bola súčasťou legislatívy členských krajín EÚ, so všetkými následkami a dôsledkami, bezprecedentne meniacimi vzťah človeka k vlastnému Ja, zmenou spoločenských, kultúrnych hodnôt, teda zásadnou zmenou života človeka, najmä jeho vzťahov k sebe a iným a tak ďalej, a tak ďalej.

Po druhé, je napevno zakotvená, ako nejaký trójsky kôň v Istanbulskom dohovore, kedy má byť doslova „prepašovaná“ pod pláštikom pomoci týraným ženám do praxe v členských štátoch EÚ.

Prečo sa nemôžu ľudia, ktorých sa to má týkať, teda my všetci, s problematikou Gender ideológie riadne, samostatne oboznámiť, zvážiť čo nám to prinesie a potom sa rozhodnúť, napríklad v referende, či sme zavedenie Gender ideológie, alebo nie?

Viete, jednej ideológie sme sa v osemdesiatom deviatom zbavili, už sme hladní po inej, rafinovanejšej ideológii? Ja si myslím, že nie.

Po tretie, z filozofického hľadiska je najväčšie riziko Gender ideológie vo „vyhnatí lásky spomedzi ľudí“. Štandardne, prirodzene Muž ľúbi ženu, Žena ľúbi Muža, zriedkavejšie, ale stále prirodzene Muž ľúbi Muža, Žena ľúbi Ženu. Dokonca aj pri trans-genderi sa bavíme stále o tom, že muž sa zmení na ženu, žena na muža. Bavíme sa stále o fenoméne muž a žena. To je podstatné.

Keď človek nebude vedieť, aké je jeho pohlavie, respektíve si bude môcť / musieť vybrať pohlavie (napr. z plejády pohlaví), či určiť že je bezpohlavný klame sám seba. Predstavme si ten devastačný účinok na psychiku človeka. Zoberú mu istotu jeho pohlavia, možno podľahne marketingu – môže sa zblázniť.

Môžeme poškodiť našich potomkov oveľa viac ako drancovaním prírody – zoberieme im právo na lásku, na poznanie lásky. Človek sa odnaučí ľúbiť a keď odíde láska, odíde človek.

Nahradí ho stroj? Ten naučíme naučíme takmer všetkému, no láske ho naučiť nedokážeme.

Každopádne, je neodškriepiteľný veľký tlak na to, aby Slovensko prijalo Istanbulský dohovor a v ňom nebezpečnú Gender ideológiu do svojej legislatívy.

Prečo sa nemôžu ľudia, ktorých sa to má týkať, teda my všetci, s problematikou Gender ideológie riadne, samostatne oboznámiť, zvážiť čo nám to prinesie a potom sa rozhodnúť, napríklad v referende, či sme zavedenie Gender ideológie, alebo nie?

Viete, jednej ideológie sme sa v osemdesiatom deviatom zbavili, už sme hladní po inej, rafinovanejšej ideológii? Ja si myslím, že nie.

Treba vytvoriť sylogizmus, polopravdu - hmlu?

Hovorí sa, že v chaose sa vyzná najlepšie ten, kto ho vytvoril a očakáva. Niekedy sa, prirodzene, chaos vytvorí aj „samovygenerovaním“, to uvádzam pre úplnosť, len aby sme sa uistili, že nezachádzame v tejto „debate“ do roviny konšpirácie.

Tak ako zahmlievať? Ideálne sú „práva homosexuálov“ a LGBT. Týmito, napohľad jasnými a jednoznačnými ľudskými právami sa najlepšie mätie ľud – verejná mienka – volič, či už vedome, alebo akokoľvek inak.

Samozrejme, že homosexuáli, LGBT majú mať svoje práva, tak ako ich má mať každý. To dá rozum. Avšak sme svedkami toho, že sa akosi zlieva LGBT (podľa mňa často nesprávne nazývaná ako akási „inakosť“ – tým sa nastoľuje umelá segregácia tejto skupiny zo spoločnosti), práva žien na ochranu pred násilím a Gender ideológia do jedného pohára zvaného Istanbulský dohovor. Pritom, jednoznačne, ide o tri rozdielne témy. Avšak, sú miešané do akéhosi neprehľadného guláša, ktorý je ľuďom servírovaný ako jeden celok – zjedz, alebo zostaň hladný.

Mám veľa priateľov, homosexuálne orientovaných a nezamýšľam sa nad tým, je mi to úplne prirodzené. Čo je však zaujímavé, oni sami sa zamýšľajú nad tým, prečo im Gender ideológia chce siahnuť na ich homosexualitu. Veď oni chcú ľúbiť muž muža, žena ženu. Nie pohlavie 3 ľúbiť pohlavie 4. Toto, prirodzené právo na danosť pohlaví, - dvoch pohlaví - im chce Gender ideológia zobrať a mnohí sympatizanti LGBT si to uvedomujú a znepokojuje ich to. Cítia sa zneužívaní.

Čo sa týka registrovaných partnerstiev, môj názor je ten, že aj oni majú právo vyhlásiť svoju lásku do sveta a niekde ju „zaregistrovať“. Treba pochopiť ich túžbu povedať to verejne ako aj túžbu mať na seba „papier“, pokiaľ to tak cítia. (teraz sa nejdem púšťať do úvah o adopcii detí, tam je veľa rovín, od filozofickej, cez právnu až po etickú atď.).

Ďalej týrané ženy. Je zvrhlosť týrať kohokoľvek, ženy aj mužov. Žena je prirodzene fyzicky slabšia ako muž, ale zasa je celkovo oveľa odolnejšia, žije priemerne dlhšie ako muž. Samozrejme, diskutujme o tom, ako zlepšiť legislatívu v tejto oblasti, ako aj o právach homosexuálov atď., avšak potrebujeme k tomu zavádzať ďalšie pohlavie? Ja myslím, že nie. To dá rozum.

Slovo na koniec.

Záverom by som chcel povedať asi toľko, že popri kŕmení nás, ľudí balastom, nám hrozí významné riziko vyplývajúce z Gender ideológie. Dovolím si povedať, že Istanbulský dohovor nie je v konečnom dôsledku zameraný na týrané ženy, vonkoncom nie na práva homosexuálov a iných ľudí v zoskupení LGBT. Nezabúdajme na staré známe porekadlo: „Keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú“.